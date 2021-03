VILLA SAN GIOVANNI Concluso l'iter di individuazione dei beneficiari per il fondo per le non autosufficienze

Palazzo San Giovanni - Villa Sta per concludersi l’iter finalizzato all’erogazione di servizi in favore di persone non autosufficienti con disabilità grave per l'accesso ai Centri Diurni per DISABILI, che svolgono attività nell'ambito territoriale 14 ed infatti è stato approvato, con determina 17 del 12/03/2021, dal Comune di Villa San Giovanni l’elenco dei beneficiari che a seguito della partecipazione all’Avviso pubblico potranno avvalersi di tale opportunità.

Forte è stata la volontà dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 14 che, a seguito di una ricognizione di fondi, avevano in fase di Coordinamento istituzionale chiesto ed ottenuto che, nel più breve tempo possibile, i fondi residui delle non auto-sufficienze potessero essere impiegati con interventi che potessero favorire l’inclusione delle persone con gravi disabilità presso i centri diurni. I centri diurni così come regolamentati dalla D.G.R. 638 del 14/12/2018 sono un utile strumento di sostegno, affiancamento, supporto ed appoggio alle famiglie che presentano nel proprio nucleo una persona con disabilità grave. L'azione del centro diurno sarà concomitante ed integrativa alle attività familiari con due obiettivi minimi indispensabili: -dare concreta possibilità alla persona disabile di soddisfare le proprie esigenze di relazionalità umana ed integrazione al di fuori del nucleo familiare e dei servizi che in questa riceve.

La sinergia famiglia/centro diurno costituisce tutto il fulcro di tutta l'azione volta all'inclusione della persona ed al suo inserimento e mantenimento nella propria comunità, infatti esse devono costituire l'una la prosecuzione dell'altra senza soluzione di continuità in base alle esigenze emergenti ed al progetto individuale, personalizzato, espressione e collaborazione famiglia/centro. Obiettivo principe, quindi, indica il sindaco Maria Grazia Richichi, è quello di fornire un valido aiuto affinché le persone portatrici di disabilità possano acquisire spazi di piccola autonomia in modo da consentire attraverso l'attività del centro di alleggerire il loro carico assistenziale. Importante risulta quindi il sostegno economico che consentirà alle famiglie di accedere gratuitamente o in caso di redditi alti attraverso una piccola compartecipazione alle attività poste in essere da organismi accreditati presso l’ambito Territoriale 14 dotati di professionalità adeguate ad accogliere i bisogni della persone con disabilità gravi residenti nell’ambito territoriale 14.