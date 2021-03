BAGNARA CALABRA Intervista a DirettaNews: Oliverio rettifica e si scusa con la consigliera Santa Parrello

Francesco Oliverio A chiarimento delle dichiarazioni contenute nell'intervista rilasciata su DirettaNews dello scorso 11 marzo, intendo confermare il concetto espresso in riferimento ai «tentativi di condizionamento» relativi alla votazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nei confronti di alcuni nostri consiglieri, chiarendo che nella contrapposizione politica ci possono stare delle opinioni divergenti, espresse nel tentativo di dissuadere alcuni nostri consiglieri dal votare favorevolmente.

Confermo che questi tentativi ci sono stati; leggendo attentamente la lettera inviata alla sua testata dalla consigliera Santina Parrello, devo, a mente fredda, constatarne il contenuto assolutamente ricevibile, perché quando io parlo di gruppo "Rinascita per Bagnara", la consigliera fa giustamente notare che il gruppo è composto da lei, da Adone Pistolesi e da Daniela Salerno. Questi tentativi di condizionamento possono essere stati attuati dall'entourage di questo gruppo, ma ovviamente, nel riferirmi al gruppo, il senso delle mie parole può indirizzare verso l'ascrizione di determinati comportamenti ai tre consiglieri di "Rinascita". Nel fare quelle affermazioni non intendevo invece fare riferimento ai consiglieri, tentando di esprimere un concetto più ampio. Da varie parti sono giunte pressioni nei confronti di nostri consiglieri. Sicuramente come dice la consigliera, nella foga di quell'intervista e sotto pressione per la questione del vaccino, durante la quale non ho trovato pace per due giorni consecutivi, ho imputato queste condotte al solo gruppo "Rinascita per Bagnara". Non è così, quindi porgo le mie scuse alla consigliera Parrello.

Dall'Assessore Francesco Oliverio riceviamo e pubblichiamo