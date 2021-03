VILLA SAN GIOVANNI Secondo incontro con le associazioni sportive per il progetto “Villa in … movimento”.

città di villa san giovanniGiovedì sera 11 marzo, a palazzo San Giovanni, in sala consiliare, alla presenza del Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi, del Consigliere delegato allo Sport Nino Donato e del Consigliere Sandro Aragona si è tenuto il secondo incontro con le associazioni sportive per il progetto “Villa in … movimento”.

Per le associazioni erano presenti Sandro Gemelli, Alfredo Laganà, Greta Garozzo, Graziella Bellantone, Suor Caterina, Enzo Carrozzo, Francesca Versace, Egidio Lavalle, Pecora, Tino Santacaterina, i dirigenti della Segato, Eugenia Galimi, Peppe Laurendi, De Franco, Raffaele Battaglia, Peppe Aragona e Demetrio Arcuri. Problemi principali esposti sono l’inutilizzabilità dello stadio comunale Santoro. Suor Caterina ha richiesto l’edificazione di una tettoia per il cortile dell’oratorio. Le società Xeniun e Piale hanno rappresentato la difficoltà di utilizzo delle strutture comunali in loro concessione a causa del covid e dei contenziosi in essere. Raffaele Battaglia ha richiesto la fine dei lavori del Palloncino. Si è insediato il Tavolo Tecnico che sarà composto dal Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi e dal Delegato allo Sport Nino donato anche dai rappresentanti di tutte la discipline sportive ed avrà il compito di affrontare sia l'elaborazione del progetto Villa in …. movimento ma anche tutte le problematiche dello sport villese con gli altri enti ed in particolare con la Città Metropolitana. Già nella successiva giornata di venerdì l’amministrazione ha incontrato il Vicesindaco della Città Metropolitana Armando Neri e l’Assessore Metropolitano Carmelo Versace, delegato allo Sport ed all’impiantistica sportiva, impegnati in un sopralluogo alla palestra del Nostro Repaci con la Dirigente Scolastica Maristella Spezzano. E’ stata l’occasione per iniziare a portare all’attenzione dei massimi vertici metropolitani le esigenze dello sport villese e soprattutto di alcune discipline, come la pallacanestro che da troppi anni sono mortificate sul territorio comunale e costrette ad emigrare a Reggio. L’impegno di Neri e Versace è stato massimo sia nel senso di dotare il Comune di Villa San Giovanni di un budget finanziario per completare alcuni interventi in essere, sia per rendere le strutture di proprietà della Città Metropolitana fruibili dal Comune e per il tramite dell’ente municipale da tutte le associazioni sportive presenti sul territorio. E’ stata un’occasione importante per ribadire l’impegno della Città di Villa San Giovanni per l’istituzionalizzazione della “Traversata dello Stretto” a tutti i livelli locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, quale evento di punta del palinsensto sportivo e culturale che Villa può offrire. Anche le piccole proposte, emerse nel corso delle riunioni con le associazioni sportive sono state portate al tavolo di interlocuzione con lente metropolitano, quale ad esempio quella di creare playgroud aperti alla popolazione ed ai cittadini delle fasce più giovani per iniziarsi allo sport o comunque per socializzare facendo attività ginnico-sportiva. In tal senso lo spazio esterno oggi in uso alle scuole superiori villesi, opportunamente ripulato, può diventare un perfetto luogo di sport e di aggregazione. La sinergia istituzionale e quella con le associazione e con chi ama e vive di sport a Villa rappresenterà il segreto per la riuscita non solo del progetto “Villa in …. movimento”, ma anche per riavviare e riattivare tutte le attività sportive nel territorio comunale.