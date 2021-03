Piano vaccinale a Villa San Giovanni: incontro tra Maria Grazia Richichi e il responsabile USCA Ernesto Giordano

inc uscaNella mattinata del 12 marzo u.s. il Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi e l’Assessore Massimo Morgante hanno incontrato il Dott. Ernesto Giordano Responsabile Provinciale USCA per organizzare il piano vaccinale a Villa san Giovanni.

Già da giorni procede la vaccinazione degli ultra 80 presso l’ospedale di Scilla e dalla giornata di oggi inizia l’effettuazione del piano vaccinale per il personale scolastico. Insieme alla Dott.ssa Nuccia Cardile si è fatto il punto della situazione anche dei nostri poliambulatori che soffrono, come tutte le strutture sanitarie del resto, il grave disagio dovuto all’emergenza covid. Da mesi è alta l’attenzione sia dell’amministrazione sia delle associazioni territoriali e dei Sindaci dell’intero ambito per cercare di potenziare la nostra struttura. Tante le branche specialistiche presenti. E’ di alcuni giorni fa la notizia di un aumento di ore della branca di fisiatria e del potenziamento della cardiologia. Tanti gli incontri fatti anche con i vertici ASP in merito alla necessità assoluta di avere una massiccia presenza di specialisti per soddisfare le esigenze cliniche di tanti cittadini non solo villesi. Ricordiamo che il comune di Villa San Giovanni è il comune capofila e deve essere considerato punto nevralgico per i migliori servizi.

E’ attivo da due mesi il punto prelievi due volte a settimana. Straordinario il lavoro svolto dal personale amministrativo infermieristico coadiuvato dalla Dott.ssa Cardile che nonostante tutte le difficoltà riesce a coordinare e a dare risposte concrete ai cittadini. Villa non può e non deve essere depotenziata. Massimo è l’impegno del Dott. Santo Caridi Responsabile dei poliambulatori locali e del Dott. Mimmo Carbone Capo del distretto oltre che del Dott. Giordano che, in pochi mesi, ha saputo gestire un servizio importante come quello dei tamponi e ora dei vaccini.

L’amministrazione con la minoranza in sinergia con tutti i Sindaci dell’ambito e con la rete territoriale solidale è vigile e attenta ed è in continuo contatto con i responsabili ASP al fine di migliorare ed implementare i servizi sanitari offerti alla cittadinanza. Ad oggi le specialistiche presenti nel poliambulatorio villese sono cardiologia con i Dott.ri Montemurro e Calarco, Dermatologia con la Dott.ssa Catalano, Diabetologia con il Dott. Amodeo, Fisiatria con la Dott.ssa Vincenzo, Geriatria con le Dott.ssa Chirico e Marrari, Giencologia con la Dott.ssa Barresi, Neurologia con il Dott. Galletta, Oculistica con i Dott.ri Cristarella, Calderone e Vasta, Pneumologia con il Dott. Ferrari, Psichiatria con il Dott. Messina, Reumatologia con il Dott. Gentiluomo e Urologia con il Dott. De Martin.