BAGNARA CALABRA Lettera aperta all'Assessore Francesco Oliverio

Santina ParrelloDi Santa Parrello, consigliere comunale di “Rinascita per Bagnara”

Egregio direttore,

affido a questa testata giornalistica le riflessioni che seguono in merito ad alcune dichiarazioni rese durante l’intervista, in occasione della diretta di costaviolanews dell' 11 marzo c.m., dall’avv. Oliverio sulla questione vaccini.

Mi astengo, in questa occasione, dal giudicare l’operato dell’assessore in merito alla gestione della suddetta vicenda, avendo egli stesso chiarito ampiamente la sua posizione e, lasciando, perciò, all’intelligenza degli ascoltatori le conseguenziali considerazioni di carattere politico ed etico che ne derivano.

Mi preme, invero, sottolineare dei passaggi di quell’intervista, che ho avuto modo di ascoltare successivamente, nei quali l’assessore, sorprendentemente, sul finire della stessa, forse perché obnubilato dallo stress delle polemiche di cui si è reso protagonista, ha espresso delle dichiarazioni in merito a comportamenti riconducibili al gruppo politico di “Rinascita per Bagnara”, di cui mi onoro di far parte, che assumono una rilevanza che va oltre la semplice considerazione personale, ma che, per la sua gravità, comporterebbero conseguenze penali.

Difatti, l’assessore, nel misero tentativo di giustificare l’accanimento politico nei suoi confronti in merito alla vicenda vaccini, ha espresso testualmente le seguenti parole: “… cosa hanno fatto questi soggetti di cui parlo… accenno solo alle minacce che hanno fatto ai nostri consiglieri del gruppo di maggioranza all’epoca dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (2 anni fa’!), quando hanno girato casa per casa ad intimorire a non votare l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrata perché sarebbero finiti in manette..”

Da queste poche parole si evince chiaramente che i responsabili degli atteggiamenti indegni, a cui l’assessore si riferisce, siano i consiglieri di “Rinascita per Bagnara”, che in occasione del Consiglio comunale avente all’ordine del giorno l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ed in tutte le altri sedi legittime, hanno argomentato la contrarietà alla sua approvazione.

Naturalmente, non è questa la sede opportuna per riprendere le argomentazioni che all’epoca ho espresso in maniera trasparente, pubblica e civile in tutte le sedi opportune per sostenere la mia contrarietà e quella del nostro gruppo all’approvazione di quel punto all’ordine del giorno – semmai qualcuno fosse interessato potrei fornire successivamente ampia documentazione -.

E’ evidente che gli atteggiamenti a cui l’assessore si riferisce siano deplorevoli non solo da un punto di vista etico, ma addirittura estrinsecano sulla base di una condotta “intimidatoria e minacciosa” un atteggiamento tipico da “consorteria mafiosa” e, pertanto, vanno denunciati alle autorità preposte.

Naturalmente, ritengo che la mia condotta e quella del mio gruppo sia stata assolutamente scevra da tali comportamenti e sempre improntata alla massima correttezza e trasparenza.

A questo punto mi sorprendo che l’assessore, da giurista qual è, pascolante, assieme ad altri suoi colleghi, nelle praterie del diritto, non abbia denunciato un fatto così grave e rilevante dal punto di vista penale e, soprattutto, mi auguro che si sia reso conto della gravità delle sue dichiarazioni.

Ritengo, comunque, che, l’assessore , trovandosi sotto pressione mediatica, abbia perso la lucidità al punto da spararla veramente grossa. In tal caso, mi aspetto che ritragga le sue esternazioni chiedendo pubblicamente scusa; diversamente dovrà assumersi l’onere di dimostrare le sue ignobili accuse dettagliandone le circostanze; in caso contrario, mi vedrò costretta ad agire per vie legali mediante una denuncia-querela per diffamazione aggravata.

E’ un atto dovuto alla mia persona ed al mio gruppo consiliare, in difesa di quell’integrità morale che ha sempre caratterizzato il nostro percorso personale e soprattutto pubblico, ma lo devo, in particolare, al ruolo istituzionale che in questo momento rappresento e che necessita urgentemente di recuperare quella credibilità e dignità che la politica ha perso nel corso di questa legislatura,dando sfogo, perfino, od atteggiamenti di pura isteria!

Bagnara, 13/3/2021