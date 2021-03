BAGNARA CALABRA Frosina risponde alle opposizioni: "piano vaccinale competenza dell'ASP"

vacc Il sindaco Gregorio Frosina risponde ai consiglieri comunali di opposizione che nei giorni scorsi avevano presentato un'interrogazione sui criteri di attuazione del piano vaccinale comunale.

"In relazione all'oggetto - scrive Frosina ai Consiglieri Comunali Adone Pistolesi, Angela Randazzo, Rocco Dominici, Francesco Maiorana, Santa Parrello, Daniela Salerno - vi si comunica che l'organizzazione del piano vaccinale avviato in data 16 febbraio 2021 presso il Poliambulatorio di Bagnara Calabra, per come previsto dalla normativa vigente, rientra nella esclusiva competenza dell'ASP. Per quanto a mia conoscenza, suffragata dalla constatazione de visu poichè quasi tutte le sere, intorno all'orario di prevedibile chiusura, mi reco presso la struttura in virtù de ruolo istituzionale che ricopro, la campagna vaccinale prodegue reglarmente, nel pieno rispetto dei vari protocolli d'intesa intervenuti tra il Ministero della Salute e le ASP competenti per territorio. Si rappresenta, altresì, che questo Ente soddisfacendo apposita richiesta dell'ASP, garantisce la presenza sul posto di Agenti in servizio presso il locale comando di Polizia Municipale finalizzata a scongiurare assembramenti all'interno delle sale del Poliambulatorio destinate al servizio di che trattasi".