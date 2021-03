BAGNARA CALABRA Covid, vaccinato l'assessore Oliverio: Pistolesi ne chiede le dimissioni

Francesco Oliverio >. A chiedere le dimissioni dell'Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Oliverio è il leader di "Rinascita per Bagnara" Adone Pistolesi. Il motivo: < >.

Anche "Bagnara Aperta" nel pomeriggio di ieri auspicava la cacciata dell'Assessore alimentando una polemica destinata a divampare nei prossimi giorni. <<Da quello che è dato sapere - continua il capogruppo di "Rinascita per Bagnara" il protocollo prevederebbe che in mancanza di un avente diritto “Over 80” si sarebbe dovuto attivare il contatto con i medici di famiglia per predisporre la somministrazione ad altro o ad altri aventi diritto “Over 80”>>. In altre città italiane in effetti alcuni amministratori locali hanno rassegnato le dimissioni a seguito di vaccinazioni non previste dai protocolli, ed è per questo che Pistolesi rincara la dose <<ognuno può fare le proprie considerazioni nel rispetto della persona ma moralmente e politicamente le dimissioni sono un atto dovuto>>.

Car. Trip.