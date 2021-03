BAGNARA CALABRA Assessore vaccinato senza titolo, "Bagnara Aperta": "se la notizia fosse vera, va cacciato dalla Giunta"

Vaccini Il gruppo Bagnara Aperta a seguito di segnalazioni insistenti di alcuni cittadini ritiene doveroso chiedere alcuni chiarimenti al responsabile dell'ASP ed al Sindaco di Bagnara Calabra. Al responsabile dell'ASP cittadina chiediamo la verifica dei tabulati per capire se sono stati vaccinati come previsto solo gli ultraottantenni oppure se sono state somministrate dosi a non aventi diritto.

Al Sindaco chiediamo invece se ad usufruire del vaccino sia stato un suo assessore che non ricade nella fascia di età degli ultraottantenni e neppure tantomeno nelle cosiddette categorie a rischio. Se questa notizia risultasse vera, seppur non sarebbe imputabile nessun reato, sarebbe eticamente un fatto grave l'aver usufruito di una dose vaccinale scavalcando categorie ad alto rischio. Le voci che trapelano parlano di dose che avanzava e sarebbe stata gettata nella spazzatura perché non più utilizzabile, in quel caso il fatto sarebbe ancora più grave perché le ASP hanno i tabulati di tutti gli anziani ed avrebbero potuto anticipare quelli dei giorni successivi o interpellare al telefono qualcuno che aveva diritto a quel vaccino. La gente di Bagnara ha il sacrosanto diritto di sapere tutta la verità.