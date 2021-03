BAGNARA CALABRA Firmata la convenzione tra Regione e Comune per i lavori nel Plesso Morello

Il Sindaco Gregorio Frosina ha firmato una convenzione tra il Comune di Bagnara, ente attuatore di uno progetto pensato ad hoc, e la Regione Calabria, per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio. L’importo complessivo per la realizzazione degli interventi stabiliti ammonta a più di 4,7 milioni di euro. Il progetto esecutivo dovrà essere approvato il 30 settembre di quest’anno e l’affidamento dei lavori è previsto entro il 31 Gennaio 2022.

Al termine dei lavori, con il rilascio dei necessari certificati di agibilità e di sostenibilità ambientale, il plesso tornerà parte integrante dell’Istituto “Ugo Foscolo” e la comunità bagnarese avrà a disposizione un edificio scolastico ammodernato ma, soprattutto, sicuro per i propri bambini.

Nota stampa Comune