SEMINARA Tributi comunali, assistenza gratuita per i cittadini

Comune di Seminara Consulenza gratuita domani per i cittadini di Seminara che, grazie all'iniziativa del Comune, potranno liberarsi da ogni dubbio in materia di tributi comunali.

L'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Carmelo Arfuso, per consentire ai cittadini di mettersi in regola con i pagamenti e risolvere tranquillamente ogni contenzioso, dalle ore 09 alle ore 13, metterà a disposizione uno specialista in materia di tributi, il quale assisterà gli utenti fino alla soluzione della propria posizione.

Red