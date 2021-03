REGGIO CALABRIA I sindaci a Spirlì: 'Calabria in zona gialla, ingiustificata la chiusura delle scuole'

SINDACI FASCE TRICOLORINon condividiamo la scelta del Presidente della Regione Calabria NinoSpirlì di interrompere le attività didattiche in presenza nelle scuole calabresi. Il presidente aveva annunciato nei giorni scorsi che avrebbe atteso i dati relativi alla diffusione dei contagi per decidere il da farsi. Ma i parametri diffusi nella giornata di ieri affermano che la Calabria si trova in zona gialla, con una delle densità di contagio più basse d'Italia. Non si capisce dunque perchè effettuare una scelta in netta controtendenza rispetto ai parametri diffusi dalle autorità scientifiche che, seppur nella necessità di mantenere alta l'attenzione, non giustificano la decisione di interrompere le attività didattiche in presenza assunta dal Presidente Spirlì". Lo affermano in una nota congiunta molti sindaci della città metropolitana di Reggio Calabria tra i quali i primi cittadini di Reggio Calabria, Monasterace, Santo Stefano, Roghudi, Bagaladi, Cardeto, Bova, Roccaforte, Cinquefrondi, Benestare, Palmi e Scilla.