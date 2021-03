A Scilla arriva la nuova Primavera

scilla nuova primavera

Scillesi, oggi mi dedico a spiegare, a chi ha voglia di conoscere la realtà dei fatti, cosa stiamo facendo per cambiare il nostro Paese che era da 3 anni abbandonato a se stesso.

AMBIENTE: parto da questo settore perché la pulizia del Paese è fondamentale. Non voglio fare la cronistoria della situazione pietosa che abbiamo ritrovato; dico solo che finora abbiamo fatto un lavoro difficile e importante per ridare dignità al nostro Paese. Ho visto che su una pagina Facebook si é messo in evidenza un cestino con un po' di spazzatura a terra. Siamo alle solite. Se si vuole guardare con occhi non velati da pregiudizi e astio si deve ammettere che la realtà è già un'altra e nei prissimi giorni lo sarà in maniera ancora piu eclatante. Cosa abbiamo fatto? Dopo oltre 10 anni abbiamo sostituito l'azienda che si occupava della raccolta della spazzatura svolgendo un servizio altalenante e che era ormai alla frutta. Dal 1 marzo siamo riusciti a cambiare e stiamo lavorando per migliorare sensibilmente le cose. E infatti: 1) abbiamo quasi saldato il debito nei confronti della città metropolitana per l'utilizzo delle discariche; 2) abbiamo ottenuto un importtante aumento di tonnellate per conferire la spazzatura in discarica; 3) abbiamo dato incarico alla nuova ditta, che è già all'opera, in modo serio ed impegnato.

Provvederemo nel giro di pochi giorni, oltre a rendere il centro ancora più pulito di quanto già lo è, a pulire le periferie da tutta la spazzatura che le degrada, in particolare a Solano e Melia. Il secondo tempo di questa partita sarà quello di mantenere pulito il Paese e qui lanciamo un appello ai nostri concittadini: compirtiamoci tutti come facevamo negli anni 2016 e 2017 e vedrete che daremo un'immagine di decoro e pulizia che tutti ci invidieranno.

INTERVENTI MANUTENTIVI PER L'ESTATE: dopo la pulizia, arriva il decoro della città. Si sta già lavorando per sistemare la pavimentazione del lungomare. Saranno rifatte le strisce dei parcheggi a pagamento. Sarà sistemato il marciapiede nelle parti ammolorate dalle mareggiate. Si agevolera' l'ingresso al marciapiede del lungomare per i disabili. Sarà rifatta tutta la segnaletica del Paese, sia verticale che orizzontale. Saranno tolte le macchine che prive di assicurazione sono abbandonate su spazi ed aree pubbliche. Saranno regolamentate le entrate sul lungomare da parte dei fornitori. Saranno fermati i lavori dei privati per il periodo estivo sul lungomare.

Vogliamo essere presuntuosi: sarà un Paese, Covid permettendo, che mostrerà a tutti la nostra capacità di amministratori, nel segno di un amore viscerale per la propria terra. Chi pensa minimamente di potersi insinuare con falsità ed maldicenze rimarrà deluso perché i risultanti saranno tali che tutti li riconosceranno.

SPORT: nel giro di poco tempo i bambini di Scilla non giocheranno più a calcio nella piazza, con pericolo per i bimbi stessi e per chi passeggia o è seduto nelle panchine, ma si divertiranno in un campetto da calcio apposito che sarà posizionato nella villa comunale. Nello stesso tempo a Solano sarà costruito un campo di bocce.