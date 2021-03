PALMI Tutto pronto per il nuovo mercato della Tonnara, domenica l'inaugurazione

Vogliamo valorizzare la Tonnara anche oltre i mesi estivi, creando nuove opportunità economiche e incentivando la presenza di cittadini per tutto l'anno. Grazie a questa novità e con i tanti lavori in programma, vogliamo far sì che l'area possa finalmente esprimere tutte le proprie potenzialità. Così il sindaco Giuseppe Ranuccio sulla pagina facebook del Comune.