BAGNARA CALABRA Pulizia spiaggia, l'Amministrazione Comunale ringrazia i giovani di Marinella: "esempio per un intera comunità"

Questa settimana e la prossima ci sarà un impegno straordinario nella raccolta dei rifiuti teso a recuperare il tempo perso, a causa della crisi derivante dai problemi degli impianti, dove purtroppo non è stato possibile conferire la spazzatura.

Nel frattempo, però, è incoraggiante segnalare l’importante opera di tanti giovani che hanno dimostrato di voler bene al paese, impegnandosi concretamente per contribuire a mantenerlo pulito. Dopo le note vicende che hanno interessato il porto, è cresciuta l'opera sopratutto di giovani di Marinella che, con spirito di sacrificio, oltre a pulire le zone degradate e l’arenile, stanno dando di fatto un concreto segnale di cambiamento.

Il tutto, come orgogliosamente affermato dai volontari, senza secondi fini ma solo per il bene del paese.

L’Amministrazione Comunale plaude alla volontà e allo spirito d’iniziativa di questi giovani, il futuro di Bagnara. In momenti difficili si vede la forza e la coesione di una comunità.

Insieme usciremo dalle difficoltà che sta vivendo tutta la provincia reggina.

Che l’amore per la propria terra, dimostrata in questi giorni dai ragazzi, sia d’esempio per tutti.