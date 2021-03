SCILLA Il sindaco nomina Gattuso come assessore esterno

assessore-marinella-gattuso-e-il-sindaco-cicconeIl sindaco Pasqualino Ciccone ha nominato come assessore esterno l’avvocato Maria Gattuso con delega alla cultura, legalità e grandi eventi. La nomina si è resa necessaria dopo le dimissioni da assessore comunale di Domenico Scarano. Nessuna crisi all’interno della maggioranza, che continua ad essere compatta. L’ex assessore Scarano, a quanto è dato sapere, ha lasciato il suo posto in Giunta per ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio comunale.

<< Ritenuto di dovere chiamare ad assumere la carica di assessore comunale- si legge nella nomina pubblicata ieri sull’albo Pretorio del Comune- una cittadina non facente parte del consiglio comunale che risulta dotata dei requisiti di eleggibilità ed in possesso anche di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale in quanto avvocato e già amministratore comunale>>. Maria Gattuso, esponente di sinistra, si è candidata nel 2006 alle provinciali, risultando la prima dei non eletti e successivamente alle comunali nel 2011 e nel 2015.Inoltre l’avvocato Gattuso ha difeso il sindaco Pasqualino Ciccone, in merito allo scioglimento del consiglio comunale fino alla pronuncia della Cassazione che ha stabilito che le vicende che hanno condotto allo scioglimento dell’ente non sono dipese in alcun modo dalla responsabilità del primo cittadino. Il sindaco ha disposto che sarà data la comunicazione della nomina del nuovo assessore alla prossima seduta del Consiglio comunale.

Tina Ferrera