Proficua giornata di lavoro alla Cittadella regionale di Catanzaro per l'Ass. Porpiglia

psProficua giornata di lavoro alla Cittadella regionale di Catanzaro. Interlocuzione intensa e su varie problematiche con il Presidente f.f. Spirlì e con il Dirigente Generale Pallaria: dall'edilizia scolastica all'erosione costiera, dal rinascimento al rifacimento della rete idrica e fognaria, dal debito idrico al finanziamento della parallela al lungomare, dalla bretella di collegamento fra il polmone di stoccaggio ed i nuovi approdi a Sud al sistema della portualità. Si sono messe in campo le linee strategiche fondamentali per lo sviluppo della Città e le maggiori problematiche che creano disservizi per la cittadinanza. Erano presenti il Consulente Avv. D’Agostino e il Tecnico Ing. Sergi.

Ho portato inoltre i saluti Istituzionali al Presidente Spirlì che ringrazio per la grande disponibilità.