Il Consigliere Metropolitano Lizzi (FDI): “Sullo stato d'avanzamento della ‘Delianuova-Gioia Tauro’ interpellerò il Sindaco Falcomatà”

Sopralluogo strada Delianuova Gioia Tauro “Dopo il sopralluogo sulla costruenda strada Delianuova – Gioia Tauro investirò il Sindaco Falcomatà della questione, per avere contezza dello stato dei lavori, e dei tempi di realizzazione” - è quanto dichiara il Consigliere metropolitano Rudi Lizzi (Fdi).

“Un’arteria fondamentale per il territorio e per i comuni dell'intera area del comprensorio, non solo in termini di viabilità ma anche e soprattutto per un indispensabile sviluppo locale al quale dovrebbe puntare la realizzazione della strada che collega la strada provinciale Delianuova allo svincolo Gioia Tauro della A2 - continua Lizzi - che aggiunge: “preso atto delle condizioni di stallo dei lavori, sollecitato dai Commissari dei circoli del mio partito Antonio Romano, Filippo Lazzaro, Piero Italiano e Antonio Violi, mi adopererò per un incontro con gli uffici competenti metropolitani per cercare di arrivare ad una soluzione nel minor tempo possibile”. “E’ inconcepibile come una grande opera dai risvolti strategici sia ferma al palo, e la cui funzionalità porterebbe ingenti benefici all'intero sistema economico e produttivo della Piana di Gioia Tauro” – conclude Lizzi.