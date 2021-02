BAGNARA CALABRA Parcheggi e viabilità in Via Antonio De Leo: interrogazione al Sindaco di "Rinascita per Bagnara"

Via De leoIl gruppo "Rinascita per Bagnara" interroga il sindaco Gregrio Frosina, con richiesta di risposta scritta, in merito ai parcheggi e alla viabilità in Via Antonio De Leo. Aseguire il testo completo dell'interrogazione.

I sottoscritti SANTA PARRELLO, DANIELA SALERNO e ADONE PISTOLESI, in qualità di Consiglieri Comunali del Gruppo “RINASCITA per BAGNARA”

PREMESSO

- che in data 17 settembre 2019 in Via Antonio De Leouna roccia di grande dimensioni si staccava da un terreno e invadeva pericolosamente la sede stradale;

- che nella immediatezza intervenivano sia i Vigili Urbani che i Vigili Del Fuoco procedendo alla delimitazione dell’area;

- che a seguire veniva per alcuni giorni chiuso il transito veicolare per poi riaprirlo solo per una metà della sede stradale.

RILEVATO

- che dopo più di 1 anno dal 17 settembre 2019 e precisamente nel luglio del 2020 iniziavano i lavori di messa in sicurezza dell’area oggetto del distacco della roccia e che i lavori, per quanto si appaleserebbe, sembrano essere stati ultimati.

CONSIDERATO

- che da settembre 2019 ad oggi sono trascorsi 17 mesi;

- che i lavori dal luglio 2020 sembrerebbero ultimati;

- che la viabilità ed i parcheggi per le attività commerciali, per gli studi medici, i plessi scolastici ricadenti nella zona, per la cittadinanza ed in ultimo per i numerosi residenti siano dagli accadimenti drasticamente ridotti.

CHIEDONO

- che l’Amministrazione Comunale finalmente si attivi per determinare tutti gli atti e determinazioni per poter restituire definitivamente ed in assoluto decoro e sicurezza sia l’accesso alla “Cappella delle Anime al Purgatorio” che la viabilità e l’area dei parcheggi ad oggi gravementedanneggiati e preclusi.

Bagnara Calabra lì, 22 febbraio 2021

Distinti Saluti

I Consiglieri Comunali “RINASCITA per BAGNARA”

Adone Pistolesi, Santa Parrello, Daniela Saler