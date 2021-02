Palmi, Bagnara e Seminara studiano un piano per valorizzare il sentiero del "Tracciolino" 19 Febbraio 2021, 15:55

Seminara - Palmi e Bagnara Nella giornata di ieri, a palazzo San Nicola, ha avuto luogo un'importante riunione con i comuni di Seminara e Bagnara. Insieme stiamo lavorando alla stesura di una convenzione per la gestione coordinata, la valorizzazione, la tutela e la messa a sistema del percorso del Tracciolino. Considerato tra i tracciati più belli e suggestivi dell'intero panorama nazionale, il Tracciolino è un luogo intriso di storia oltre che meraviglioso dal punto di vista naturale e paesaggistico. Un patrimonio inestimabile sul quale le tre amministrazioni, di comune accordo, hanno deciso di investire con convinzione, consapevoli del potenziale turistico di cui il sentiero gode. In sinergia punteremo poi alla messa in rete e alla piena valorizzazione non del solo Tracciolino, ma anche dei tanti sentieri storico - naturalistici e panoramici che accomunano i nostri tre centri. A rendere noto l'incontro, a cui hanno partecipato tra gli altri il Sindaco di Seminara Carmelo Arfuso, Michele Spoleti delegato dal Comune di Bagnara Calabra, il Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio.

