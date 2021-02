BAGNARA CALABRA Sequestro porto: interrogazione al Sindaco di "Rinascita per Bagnara"

porto bagnaraInterrogazione del gruppo consiliare "Rinascita per Bagnara" sul sequestro del porto della cittadina della Costa Viola

La scrivente, consigliere comunale del gruppo “Rinascita per Bagnara”, in relazione al sequestro dell’area portuale effettuato il 12 febbraio scorso, a seguito di verifiche dell’arma dei Carabinieri, coadiuvata da reparti speciali ,dello stato dei fondali marini antistanti le banchine del porto, che hanno evidenziato l’inquinamento ambientale causato da scarico illecito di rifiuti, con la presente rappresenta quanto segue.

La suddetta operazione investigativa svolta dalle forze dell’ordine ha evidenziato una situazione di inquinamento ambientale, che ha causato e sta continuando a produrre danni all’eco sistema marino ed all’economia del paese che sull’integrità di quest’ambiente fonda la vitale attività della pesca e dell’indotto economico ad esso connesso.

Nelle more che l’azione giudiziaria faccia il suo corso, verificando e perseguendo eventuali responsabilità, la politica deve tempestivamente intervenire al fine di porre rimedio al danno fatto ed impedire il protrarsi di ulteriori danni, atteso l’effettivo pericolo rappresentato dalla permanenza nei fondali marini di rifiuti pericolosi.

In merito alla suddetta questione, codesta giunta ha emesso in data 16 c.m. la delibera nr. 22 con la quale dispone di avviare una sinergia collaborativa con il locale Ufficio Marittimo, anche a mezzo l’ausilio di tecnologie di video sorveglianza e di disciplina dell’accesso dell’area portuale, al fine di prevenire e controllare attività illecite a danno dell’ambiente;altresì, dispone di avviare con le Dirigenze scolastiche primarie e secondarie presenti sul territorio, ogni utile e proficua attività progettuale, finalizzata alla realizzazione di un’attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale sul tema rifiuti marini, favorendo iniziativesul territorio che coinvolgano la popolazione scolastica e le famiglie.

I suddetti atti di indirizzo rappresentano iniziative assolutamente lodevoli ed utili, una volta ripristinato lo status quo, nell’ottica di un’azione di educazioneambientale e preventiva al fine di contrastarela reiterazione di comportamenti illeciti che hanno causato una minaccia per la salute e per l’ambiente; sebbene tale azione di educazione civica e di controllo avrebbe dovuto essere già intrapresa da tempo, atteso il notorio stato di degrado in cui versava l’area portuale.

Tuttavia, tali atti di indirizzo non sono assolutamente sufficienti per risolvere la problematica attuale che richiede un intervento immediato per la bonifica dell’area.

Pertanto, alla luce di ciò, chiede quale sia l’azione amministrativa che tale maggioranza intende perseguire per eliminare le fonti di inquinamento nel minor tempo possibile.

In particolare, se ritiene sia il caso di stabilire un’interlocuzione con le autorità giudiziarie competenti, ex art. 247 D.lgs. 3 /4/2006, n. 152, al fine di comprendere quali siano, nell’immediato, i margini di intervento per procedere ad un’azione di bonifica la cui tempestività è indispensabile per evitare il protrarsi e l’aggravamento delle conseguenzeambientali causate dai suddetti sversamenti illeciti.

Occorre tenere presente che l’attività di bonifica presuppone una serie di atti propedeutici che comportano tempi burocratici non brevissimi: una valutazione dei costi di intervento, anche attraverso la nomina di un consulente tecnico, reperimento dei fondi nel più breve tempo possibile (al momento i finanziamenti a cui fa riferimento la succitata delibera non sono ancora disponibili, trovandosi l’iter amministrativo nella fase di “ammissione con riserva”), procedura per l’affidamento all’impresa per le attività di bonifica.

Considerato che i tempi della giustizia non sono compatibili con la situazione di emergenza che deriva dalla minaccia imminente per la salute e l’ambiente, non si può attendere la conclusione delle indagini preliminari per intervenire, ma occorre muoversi con assoluta tempestività.

"Rinascita per Bagnara"

Santa Parrello