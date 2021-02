Vaccino Covid-19, Spirlì (Calabria): “Per vaccinare quasi 60mila operatori servono scuole chiuse per 2-3 settimane”

nino spirlì

“Abbiamo iniziato una proficua interlocuzione con i sindacati che rappresentano il personale docente e non docente, con i rappresentanti della categoria dei dirigenti, questo perché su mia proposta, e come prima regione, abbiamo deciso di inserire tutto il personale scolastico nelle categorie a rischio e quindi pronti per la vaccinazione”. Lo ha affermato nel corso di una diretta Facebook il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì.