Discarica di Melicuccà, Associazioni convocate dalla commissione Ambiente e Territorio del Consiglio Regionale della Calabria

disc melicuccà

Una delegazione delle associazioni, Agape (S. Eufemia D.), Alba di Ceramida, Circolo Armino (Palmi) Cittadinanza Attiva Pellegrina, Nella mia Città (Bagnara C.) ProSalus (Palmi) Terramala (Seminara), è stata convocata dalla commissione Ambiente e Territorio del Consiglio Regionale della Calabria, per domani martedì 16 c.m., per essere audita sul tema discarica RSU località "la Zingara" di Melicucca'.