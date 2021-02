BAGNARA CALABRA Ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale: nota stampa di "Bagnara Aperta"

Bagnara ApertaIl Gruppo Bagnara Aperta, esattamente un anno fa scriveva all’assise comunale bagnarese in merito alla ripartizione del FSC (Fondo solidarietà comunale). Per rinfrescare un po' la memoria chiedevamo all’amministrazione comunale di fare ricorso in merito, accodandosi ai vari comuni che avevano già intrapreso questa strada, perché la ripartizione dei fondi non era in linea con i principi costituzionale e nemmeno con la legge 42/2009 sul Federalismo Fiscale.

I nostri amministratori, purtroppo, come spesso accade, hanno fatto cadere la nostra proposta nel dimenticatoio, ma per fortuna loro e nostra tanti Sindaci di altri Comuni sparsi per il sud hanno intrapreso questo percorso e in questi giorni arrivano i risultati di cui ne beneficia anche il Comune di Bagnara. Infatti basta guardare la quota di riparto del FSC 2021 assegnata a Bagnara e confrontarla con quella del 2020 per notare la sostanziale differenza.

Per l’anno 2020 il totale assegnato a Bagnara era di 1.830.222,41€.

Per l’anno 2021 il totale assegnato a Bagnara è di 1.975.797,49€.

Parliamo di un incremento di 145.575,08€.

Soldi che portano linfa vitale alle casse comunali e che potranno essere spesi nei servizi essenziali, molto scadenti nel nostro comune. Ma questo aumento non è arrivato dal nulla, è il frutto di azioni legali di settanta sindaci meridionali e del grande lavoro del giornalista, Marco Esposito, col suo libro “Zero al Sud”. La strada per un federalismo corretto e per una perequazione giusta è ancora lunga, ma questa è una piccola battaglia vinta, che dimostra come anche un semplice Sindaco di una cittadina di diecimila abitanti può dare il suo contributo.