PALMI Al via la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale dei ragazzi

fot palm Ha inizio la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

<<Gli alunni dei nostri istituti scolastici - viene reso noto nelle pagine social del Comune - sono in fibrillazione per l'elezione dei nuovi rappresentanti, accompagnati in questo percorso dai loro insegnanti, cui va il nostro ringraziamento. In questi anni, il consiglio si è reso protagonista di numerose e importanti iniziative, specie su tematiche come cultura e ambiente. Ora è il momento di rinnovare l'assise, che continuerà il lavoro sul solco di quanto fatto finora. Prosegue dunque il percorso di formazione civica che abbiamo inteso intraprendere con l'istituzione del consiglio giovanile, puntando a formare nuovi cittadini e far appassionare i ragazzi al mondo della politica, facendogli vivere le Istituzioni in prima persona e rendendoli protagonisti del loro futuro>>.