Tirocini inclusione sociale, Richichi: "risultato positivo grazie alle sinergie istituzionali"

nella foto il Sindaco f.f. di Villa San Giovani Maria Grazia RichichiVilla San Giovanni: POLITICHE SOCIALI - AMBITO 14 - Richichi: i tirocini di inclusione sociale, un modello di welfare basato sull’inclusione attiva - Un risultato positivo grazie alle sinergie inter istituzionali ed ai diversi i soggetti ospitanti, Comuni, aziende private, ordini professionali, cooperative sociali.

Un risultato importante, i tirocini avviati dal nostro Comune, quale ente capofila dell’Ambito Territoriale 14 e rientranti nel progetto “PON Inclusione”, programmazione 2014-2020, finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Nonostante il momento tragico che stiamo ancora attraversando a causa dell’emergenza covid, ad avviso di Maria Grazia Richichi, Sindaco f.f. e alla guida dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di Villa San Giovanni un primo bilancio positivo per questa significativa attività.

Sono circa 50 i tirocinanti su tutto il territorio dell’Ambito 14, compreso tra i Comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, San Procopio, San Roberto, Sant’Alessio, Sant’Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli, destinatari di una esperienza formativa della durata di sei mesi, con un rimborso mensile di € 400,00, erogato direttamente dal Comune Villa San Giovanni e nel contempo, è una opportunità, anche per i soggetti ospitanti, aziende ed enti, diretta a fornire un aiuto concreto ai membri di quei nuclei familiari in situazione di complessità, – sostiene Maria Grazia Richichi - anche se, è bene evidenziare, riservato esclusivamente a favore dei beneficiari delle misure di inclusione SIA e REI.

Tra gli enti ospitanti anche diversi Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 14 (Campo Calabro, Fiumara, S. Alessio, S. Stefano, Scilla, Bagnara, ecc.), aziende private del territorio, ordini professionali, istituti scolastici, studi professionali e cooperative sociali, che hanno contribuito o stanno contribuendo alla formazione di diverse figure professionali quali: addetto alla segreteria; addetto alle vendite; addetto al magazzino; addetto alla portineria e pulizia e assistente di base.

In tale contesto, – prosegue Maria Grazia Richichi – sono state avviate interlocuzioni e collaborazioni istituzionali, sia con la Camera di Commercio di Reggio Calabria che con l’Ordine dei Dottori Commercialisti, ma soprattutto mi preme ringraziare tutti i colleghi i Sindaci dei Comuni dell’Ambito 14 e i titolari e legali rappresentanti degli enti e delle aziende ospitanti per la sensibilità istituzionale mostrata ed il senso di inclusione ed accoglienza riservato ai tirocinanti.

Il tirocinio quale misura di inclusione sociale, – prosegue Maria Grazia Richichi - oltre a costituire un sussidio di tipo economico, consente al soggetto beneficiario di intraprendere un percorso formativo finalizzato all’inserimento o al reinserimento sociale. Inoltre – prosegue la Richichi – potrebbe costituire l’occasione per potersi affacciare concretamente nel mondo del lavoro, per i soggetti che si trovano in situazione di vulnerabilità economica, fornendo un aiuto concreto per la crescita lavorativa.

Uno strumento utile e necessario di accompagnamento che deve inquadrarsi nel contesto più generale delle misure nazionali di contrasto alla povertà, che ha come obiettivo quello di creare un modello di welfare basato sull’inclusione attiva, rafforzando i servizi territoriali e il loro ruolo nei confronti dei cittadini beneficiari delle misure di sostegno al reddito.