BAGNARA Lavori di sistemazione e ammodernamento di alcune piazze: l'annuncio dell'Amministrazione Comunale

L’Amministrazione Comunale intende intervenire per sistemare e ammodernare alcune piazze in diverse zone della nostra cittadina che, presto, saranno quindi interessate dall’avvio di lavori.

Con apposita delibera, la Giunta Frosina ha, infatti, conferito indirizzo al Responsabile dell'Area U.O.C. 5 - LL.PP al fine di attivarsi per la predisposizione di tutte le attività necessarie all'utilizzo del contributo governativo annuo di € 45.431,50 relativamente all'annualità 2020 - 2021 – 2022, per effettuare una serie di interventi in paese. In particolare si tratterà di:

- lavori di adeguamento ai fini sociali della Piazza Amendola nel Centro urbano;

- lavori di adeguamento ai fini sociali della Piazza Melarosa nel Rione Marinella;

- lavori di adeguamento ai fini Sociali della Piazza M. S.S. Annunziata nella Frazione Pellegrina.