SCILLA Ascensore meccanizzato, approvato lo schema di convenzione con le Ferrovie della Calabria

comune scilla La Giunta comunale approva lo schema di convenzione con le Ferrovie della Calabria per l'affidamento dell'incarico di responsabile di esercizio per l'ascensore meccanizzato. L'esecutivo ha infatti ritenuto di stipulare l'atto con le Ferrovie della Calabria teso a individuare il responsabile per l'ascensore di Piazza San Rocco.

La necessità è <<considerato che i lavori per il collegamento meccanizzato tra Scilla alta e Marina Grande sono stati ultimati - si legge nella delibera - e rilevato che, secondo le vigenti leggi, per i servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti della categoria "D" è previsto per l'attivazione e la tenuta in esercizio della risalita meccanizzata che il proprietario affidi l'incarico di diretttore dell'esercizio a persona munita di idoneo e specifico certificato di abilitazione. E' stato chiesto alle Ferrovie della Calabria avendo per oggetto principale della loro attività l'eserczio dei servizi di trasporto ed essendo in possesso di adeguate competenze in materia di trasporto pubblico la disponibilità a stipulare una convenzione>>.

Con delibera della Commissione straordinaria del 2 ottobre 2019 era stato disposto quale indirizzo al responsabile dell'Ufficio Tecncico di procedere alla pubblicazione d'interesse per l'individuazione del responsabile di esercizio dell'ascensore meccanizzato, in quell'occasione non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione. I vertici di palazzo San Rocco ritengono che l'ascensore meccanizzato <<è di valenza strategica per il territorio comunale>>. Era il 2006 quando la Regione Calabria finaziava i lavori dell'ascensore e tre anni dopo la consegna dei lavori. Il sindaco Pasquale Ciccone è fiducioso e prima della prossima estate l'ascensore potrebbe finalmente entrare in funzione.

Tina Ferrera