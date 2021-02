Giornata contro il bullismo, sabato 6 febbraio Convegno in videoconferenza a Bagnara Calabra

loc-bullismo.fotoBAGNARA CALABRA - In occasione della giornata contro il bullismo, l’Assessore al Welfare, Politiche Sociali e Pari Opportunità Silvana Ruggiero, ha organizzato in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità un convegno in videoconferenza per discutere assieme a professionisti su questo tema divenuto una piaga sociale di portata allarmante. L’evento, fortemente voluto dalla Ruggiero, vuole essere un monito per tenere alta l’attenzione verso questo fenomeno “anti-sociale”.

“In questo periodo di pandemia - afferma la Ruggiero - il fenomeno del bullismo, cyberbullismo, ma anche tutte le varie app che sui social tengono in ostaggio psicologico bambini ed adolescenti, ha raggiunto dei campanelli di allarme a cui non si può non dare la giusta attenzione. L’incontro vedrà la partecipazione di professionalità che grazie alla loro esperienza, manderanno input a famiglie e ragazzi per far capire loro le conseguenze di comportamenti che possono avere dei risvolti gravi e purtroppo spesso drammatici”.

La Ruggiero ha ravvisato l’esigenza di dover parlare di questi temi, perchè la pandemia ha modificato il nostro quotidiano e le nostre libertà, ma di certo non ha eliminato questi fenomeni socialmente gravi e come lei stessa afferma “Durante questo lungo periodo di permanenza dei giovani a casa, sia per le varie restrizioni che per la DAD, ha fatto sì che gli stessi abbiano spesso utilizzato i loro tempi vuoti con la dipendenza dal web, con il pericolo di incappare in chi con strategie occulte cerca di plagiarli facendo leva sulla loro fragilità emotiva accentuata dal momento pandemico che stiamo vivendo”.

Interverranno all’incontro: Dott.ssa Maria Rita Mallamaci (Sociologa); Dott. Gianluca Lumare (Presidente Associazione Educando Peter Pan di Crotone); Prof.ssa Eva Gerace (Psicoanalista); Dott.ssa Anna Curcuruto (Vice Sovrintendente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Reggio Calabria); Dott. Paolo Ramondino (Giudice del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria); Dott. Antonio Marziale (Sociologo, Fondatore e Presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori ed ex Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria).

L’Assessore Ruggiero ringrazia gli intervenuti per aver accettato l’invito e la Commissione Pari Opportunità che ha sposato in toto l’iniziativa.

Il convegno sarà trasmesso in diretta sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Bagnara Calabra (dove si potranno fare domande agli intervenuti) e sul canale YouTube https://www.youtube.com/c/DirettaComunediBagnaraCalabra

