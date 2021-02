Bagnara Aperta su regolamento Tari: "informare i cittadini su riduzioni previste"

Bagnara ApertaIl gruppo Bagnara Aperta ritiene doveroso in un momento di difficoltà economica per le famiglie bagnaresi informare la cittadinanza sulle riduzioni previste dal Regolamento TARI approvato con deliberazione del consiglio comunale nr. 38 in data 30/09/2014.

Le riduzioni sono previste dall’art. 19 (Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso) del suddetto regolamento.

In particolar modo vogliamo sottolineare il comma 1 alla lettera g) che dice testualmente:

g) riduzione del 30% per le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica (ISE) non sia superiore ad € 5.000,00. Ai fini dell’ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all’Ufficio tributi allegando il certificato ISEE in corso di validità.

Queste informazioni le avrebbe dovute pubblicizzare il comune stesso affiggendo all’albo pretorio e soprattutto negli spazi pubblici cittadini questa parte del regolamento, ma ormai siamo abituati a questa indifferenza per gli interessi ed i diritti della propria gente.

Pensiamo che sia quindi corretto dare questa notizia alla gente che non ha modo di accedere all’Albo Pretorio Comunale affinché possa conoscere questa norma.

Il servizio per la raccolta dei rifiuti è stato deficitario in questi anni ed i cittadini hanno dovuto pagare per intero un servizio incompleto, almeno si tuteli il loro diritto ad avere le riduzioni previste dal regolamento.

Concludiamo come al solito con una proposta al sindaco ed ai capigruppo consiliari:

- Verificare se possono essere trovate somme a bilancio per la modifica del regolamento TARI che preveda un tetto reddituale più alto (verificabile dalla dichiarazione ISEE) per la riduzione del 30%, per consentire a più persone di usufruirne.

In un momento complicato come questo sarebbe un modo per aiutare i cittadini più deboli.