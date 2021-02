BAGNARA CALABRA Servizio di trasporto scolastico, avviata indagine di mercato

scuola - alunni L'Amministrazione Comunale ha dato il via libera per l'avvio di una indagine di mercato che nel più breve tempo possibile punti a dare risposte ad una domanda che ormai da tempo si fanno i genitori degli alunni che frequentano i plessi scolastici comunali. Ad occuparsi del servizio di trasporto scolastico per i circa cento studenti che giornalmente devono raggiungere le scuole di Porelli e di Pellegrina saranno i funzionari comunali.

L'indagine di mercato, così come recita la delibera di Giunta, punta ad attenuare <<il disagio scaturente dal temporaneo trasferimento dell'utenza scolastica presso il nuovo plesso scolastico in località Porelli, di venire incontro alle famiglie interessate del rione Marinella e centro come pure alle famiglie della Frazioni Pomarelli e Piano Corona, sostenendo l'ente parte degli oneri economici per l'utilizzo dei mezzi pubblici sulla base alle tariffe a domanda individuale che saranno approvate in sede di bilancio di previsione 2021-2023 - per giungere alla nuova e periferica sede scolastica, a mezzo il riconoscimento di un abbattimento %>>.

In ragione della necessità di trovare soluzione al problema il Comune ha disposto attraverso un atto deliberativo approvato all'unanimità di dare indirizzo al Responsabile della U.O.C. 1 Affari generali Servizi scolastici di attivare le procedure necessarie per sostenere ecnomicamente le famiglie che faranno richiesta del servizio.

