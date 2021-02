BAGNARA CALABRA Ancora problemi per la raccolta dei rifiuti

comune-bagnara Questa settimana garantita solo la raccolta di carta, cartone, plastica, vetro e ingombranti.

Il Comune di Bagnara Calabra comunica che l'Ato di Reggio Calabria ha comunicato agli uffici preposti che durante questa settimana non si potrà conferire presso gli impianti di Vazzano e Gioia Tauro. Tale situazione riguarda tutti i comuni della provincia ed aggrava una crisi della gestione dei rifiuti che al momento appare di difficile soluzione e che non dipende dalla responsabilità dei singoli comuni. Per quanto esposto, nonostante il calendario che si era approntato, allo stato attuale si può garantire unicamente la raccolta di carta, cartone, plastica, vetro e ingombranti. Gli uffici sono in continuo contatto con gli Enti preposti e si stanno cercando le possibili soluzioni tecniche alla problematica. Seguiranno aggiornamenti.

Nota Comune di Bagnara Calabra