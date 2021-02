BAGNARA CALABRA Mario Romeo, “la maggioranza c’è, nessuna stampella da parte di “Uniti per Crescere”

Mario Romeo in Consiglio Comunale“Solo condivisione e vicinanza rispetto ai problemi da parte di Bagnato e Oriana”

Consiglio Comunale che trova l’unanimità nell’approvare l’unico punto all’ordine del giorno, ma che si infiamma quando si tratta di discutere su quanto dichiarato da alcuni consiglieri comunali e assessori nell’ultima seduta del civico consesso. Oggetto del contendere l’uscita di “Rinascita per Bagnara” dall’aula. Ad intervenire Santina Parrello e Adone Pistolesi, a replicare Gianni Oriana e Mario Romeo.

Il vicesindaco si è inoltre soffermato anche sulla tenuta della maggioranza rimarcando come <<tranne in alcuni casi, e solo per motivi di lavoro, i numeri ci sono e si andrà avanti fino alla fine della legislatura>>. Parole al miele invece per “Uniti per Crescere” <<che in questi mesi – ha spiegato Romeo - ha dimostrato vicinanza rispetto ai problemi del paese, e quindi nessuna stampella continua e costante da parte loro ma solo condivisione su alcune tematiche>>.

Car. Trip.