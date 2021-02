BAGNARA CALABRA Aliquota IMU ridotta per le aree edificabili, Spoleti: “Impegno mantenuto con i cittadini”

SPOLETI“I prossimi saranno mesi importanti per la maggioranza per concretizzare gli impegni di programma”

L’Amministrazione Frosina ha ottenuto la maggioranza qualificata nei bilanci e negli impegni di programma e si avvia alla conclusione della legislatura.

Con delibera della G.M. n. 7 del 12 gennaio 2021 sono state revisionate le Aliquote IMU aree edificabili, raggiungendo così un risultato importante che conferma l’impegno preso con gli elettori. Inoltre, è alla valutazione dell’Amministrazione la possibilità di rivedere le aliquote anche per gli anni pregressi 2018,2019 e 2020, e a tal proposito si potrebbe istituire una commissione consiliare straordinaria, con la partecipazione dei tecnici,affinché si possa affrontare il problema e si riesca a trovare la forma giuridico ed economica per applicare la suddetta riduzione.

I prossimi mesi saranno importanti per la maggioranza per definire e concretizzare gli impegni di programma. Si dovrà lavorare sulle opere progettate e appaltate, con particolare riferimento all’edilizia scolastica, dove è necessario dare delle risposte certe alle famiglie, garantire il completamento della rete del metano nelle Frazioni di Solano inferiore e Ceramida dove in atto non esiste elavorare in sinergia con i comuni limitrofi sulla promozione del territorio con particolare attenzione alla gestione del “Sentiero del Tracciolino” che interessa i Comuni di Palmi e Seminara.





Il rapporto con gli enti locali, in questo momento, rappresenta la risorsa primaria insieme alla storia, i beni culturali, le bellezze naturali e la gastronomia, per lo sviluppo turistico-economico dell’intera area della Costa Viola inserita nel contesto della Città Metropolitana.