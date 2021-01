Covid-19, "Calabria in zona gialla". Lo annuncia il Governatore ff Spirlì

Spirlì Nino "Sono ben contento di aver tenuto gli istituti superiori chiusi fino al 31 gennaio, ma in queste ore sto lavorando a una ordinanza che permetterà ai genitori, grazie alla didattica differenziata, di decidere se mandare o meno i loro figli a scuola in presenza. Questa forma di prudenza ci ha permesso di passare dalla zona rossa (di dicembre, ndr) alla zona gialla che sarà ufficializzata oggi, perché siamo allo 0,7 di Rt". Così il presidente facente funzione della Regione Nino Spirlì.



"Il 24% di contagi in più determinato dalle scuole aperte, così come spiegato da illustri infettivologi - ha aggiunto Spirlì - è una percentuale reale. Noi non vogliamo fermare la scuola e la didattica, ma permettiamo ai ragazzi di studiare avvalendosi di tutti quegli strumenti tecnologici che fanno parte della loro quotidianità". (Ansa)