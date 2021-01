POLISTENA Si è dimesso il sindaco Marco Policaro

Marco Policaro Il sindaco di Polistena, Marco Policaro, ha annunciato le sue dimissioni. Policaro, pur non essendo indagato, è citato negli atti dell'operazione Faust condotta nei giorni scorsi dai carabinieri contro la cosca Pisano di Rosarno.

Il suo nome, infatti, è citato in una intercettazione ambientale dal suocero che è stato posto agli arresti domiciliari per associazione mafiosa. Policaro ha annunciato il passo indietro in una riunione del Consiglio comunale. "Decisione presa - ha detto il sindaco - a tutela della onorabilità della città. Non sono mai stato un mafioso l'ho sempre combattuta apertamente". Solidarietà è stata espressa dal Consiglio comunale e dalle associazioni cittadine. (Ansa)