BAGNARA CALABRA Informazioni sul servizio idrico: percorso anticovid predisposto dal Comune

Percorso - Bagnara Realizzato dal Comune di Bagnara Calabra un percorso anticovid per accedere a palazzo San Nicola. Da stamane infatti per chi si deve recare presso gli uffici comunali per informazioni, deposito documentazione o altro può accedere attraverso un cancelletto esterno, seguendo un tracciato predisposto per evitare assembramento.

Il percorso è stato realizzato per garantire a coloro che in questi giorni si stanno recando al Comune per ritirare la modulistica relativa al servizio idrico, maggiore agibilità e sicurezza. Gli addetti all'ingresso del palazzo municipale raccolgono le istanze e rilasciano la ricevuta in attesa del numero di protocollo. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 11.00.

Red