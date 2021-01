BAGNARA CALABRA Vendita alloggi edilizia popolare comunale: interrogazione di "Rinascita per Bagnara"

rinascita per bagnaraRinascita per Bagnara interroga il Sindaco Gregorio Frosina su "Vendita alloggi edilizia popolare comunale".

A seguire il testo completo dell'interrogazione:

Al Signor Sindaco

del Comune di Bagnara Calabra

(Reggio Calabria)

Oggetto: VENDITA ALLOGGI EDILIZIA POPOLARE COMUNALE.

Interrogazione ai sensi dell’Art.51 Capo VI del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Richiesta di -esclusiva e urgente- risposta scritta, come da regolamento entro i 30 (trenta) giorni.

I sottoscritti SANTA PARRELLO, DANIELA SALERNO e ADONE PISTOLESI, in qualità di Consiglieri Comunali del Gruppo “RINASCITA per BAGNARA”

PREMESSO

- Che nel programma politico-elettorale-amministrativo della Lista “BAGNARA BENE COMUNE” depositato nel MAGGIO 2017 e presentato alla cittadinanza, alla Pagina nr. 3 si prevedeva la <<Vendita dei Beni Comunali.>>.

- Che altresì la Lista “RINASCITA per BAGNARA” alla Pagina 10 del programma politico-elettorale-amministrativo programmava << Un altro tema importante da affrontare è quello riguardante i beni immobili costituiti dalle abitazioni popolari, acquisite al patrimonio comunale negli ultimi anni, la nostra intenzione è quella di procedere nell’immediato a fare un bando pubblico che permetta agli attuali affittuari di poterli riscattare. >>

RILEVATO

- che sono già trascorsi 42 mesi dall’insediamento dell’attuale Amministrazione Comunale e che oltre ai buoni propositi esternati in dichiarazioni pubbliche e innumerevoli consigli comunali non ha proceduto ad alcun atto formale;

CONSIDERATO

- la rilevanza e l’urgenza di dover dare immediate risposte non più procrastinabili per la definitiva risoluzione di un diritto alla casa acquisito da tantissimi nostri concittadini che in questi alloggi popolari abitano da innumerevoli decenni e considerato che oltre che ad essere un doveroso e solenne impegno morale assuntoed un diritto sociale, diviene altresì una giusta occasione per poter rimpinguare le casse comunali e doverosamente investire in opere e servizi di pubblica e primaria utilità.

CHIEDONO

- Così, come per la ennesima volta richiesto nel Consiglio Comunale del 02 Agosto 2019, di dare seguito nella immediatezza e senza alcun ulteriore rinvio a questa nostra ulteriore richiesta, inserendola come priorità alle risposte da dare alla cittadinanza ed a tal fine di predisporre e definire l’iter per la vendita di tutto il patrimonio di edilizia popolare comunale.

La presente INTERROGAZIONE segue quella già inviatanel settembre del 2019, richiede esclusiva risposta scritta e rivestecarattere di assoluta priorità.

I Consiglieri Comunali di “RINASCITA per BAGNARA”

Adone Pistolesi, Santa Parrello, Daniela Salerno