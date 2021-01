L’associazione "Nella Mia Città" incontra il Primo cittadino e alcuni componenti della Giunta su canone idrico e sicurezza riapertura scuole

Nella mia CittàBAGNARA CALABRA - Lo scorso venerdì 22 gennaio, alcuni membri dell’associazione “Nella mia Città” hanno incontrato i componenti della Giunta comunale presso l’ufficio del Sindaco. L’incontro era stato chiesto per avere chiarimenti in merito alla ormai nota vicenda del canone idrico e delle notifiche di pagamento inviate ai cittadini relative agli esercizi 2017 e 2018 (alcuni in realtà hanno ricevuto ingiunzioni di pagamento anche per il 2015, molte già regolarmente pagate), e aggiornamenti sulle norme di sicurezza attuate nelle scuole alla riapertura in presenza.

In merito alla prima questione è stato chiesto se la decisione di accelerare i tempi, nell’invio delle fatture, fosse di carattere politico o solo normale prassi amministrativa perseguita dai funzionari preposti, il Sindaco ha affermato che è stata una decisione politica, su segnalazione dei funzionari, finalizzata al recupero dei crediti prima della prescrizione come previsto dalle recenti normative che hanno ridotto a due anni i termini. Inoltre abbiamo fatto presente, come già dichiarato in una precedente nota stampa, che il nostro gruppo ritiene che le spettanze vadano pagate, trattandosi di una tassa patrimoniale che va, per lo più, reinvestita sul servizio del quale abbiamo regolarmente usufruito anche in quegli anni, ma forse sarebbe stato opportuno avviare una riflessione sia sul momento particolare vissuto dalla comunità, a causa del quale molte famiglie versano in condizioni economiche precarie, sia sulle modalità con cui l’operazione è stata comunicata ai cittadini, a partire dalle dichiarazioni fatte in seno al Consiglio comunale dagli impiegati preposti, quasi in sostituzione degli amministratori, che hanno assunto un carattere vessatorio.

Abbiamo molto insistito sull’importanza della comunicazione che deve essere, a nostro avviso, costruttiva, e di dialogo con i cittadini, i quali hanno il dovere di versare i tributi, ma anche il diritto di essere informati tempestivamente e dettagliatamente sulle decisioni dell’Amministrazione e sulle motivazioni e modalità con cui vengono messe in atto. Non si possono inviare fatture a caso senza aver effettuato i dovuti controlli sulle posizioni di ogni singolo cittadino, su chi ha pagato e chi no, e questo passa dalla urgente digitalizzazione delle pratiche amministrative, necessariamente da adeguare alle nuove normative, che tra l’altro impongono la fatturazione elettronica, dalla razionalizzazione delle, seppur esigue, risorse umane e del lavoro degli uffici comunali, questione che avevamo già posto all’attenzione del Sindaco nelle scorse settimane.

Dal canto loro gli amministratori hanno ammesso le difficoltà comunicative, spiegando diaver provveduto almeno a rateizzare gli importi dovuti per il canone idrico; a breve si procederà alla digitalizzazione. L’Ente ha, infatti, presentato domanda per usufruire dei contributi previsti. Sempre a detta degli amministratori pare che gli uffici siano in difficoltà per espletare le operazioni più semplici, come rispondere al telefono, a causa del numero ridotto di impiegati (essendo ancora in dissesto non è possibile indire concorsi per le assunzioni di nuovo personale). Oltre a questo, abbiamo chiesto conto del funzionamento generale del servizio, dei controlli sulle utenze, della lettura e piombatura a norma di legge dei contatori, della ricerca di allacci abusivi e della grave evasione fiscale e suggerito la presentazione di progetti per il rifacimento della rete idrica con materiali e sistemi all’avanguardia che eliminerebbero le perdite e permetterebbero un controllo capillare sugli allacci, ma su questo quasi nessuna risposta, sarà il funzionario Marino, incaricato dall’Amministrazione, aoccuparsi degli accertamenti delle inadempienze.

Sulla questione sicurezza scuola e norme attuate alla riapertura in presenza ha risposto l’assessore Concetta Zoccali, a detta della quale, la sanificazione per il rientro è stata effettuata; l’ingegnere Catalano, incaricato dalla scuola, ha certificato il distanziamento; la presenza degli operai nei plessi, che necessitavano di interventi, pare sia avvenuta a norma e con le dovute certificazioni. Per il prosieguo non è previsto alcun intervento né di ulteriore sanificazione, né screening periodici su alunni e personale scolastico. Prima del rientro, visto l’elevato numero dei casi positivi in paese, avevamo proposto la didattica mista, parte in presenza e parte in DAD, già adottata in diverse scuole della provincia, che avrebbe garantito una maggiore sicurezza ma la proposta non ha trovato riscontro presso gli amministratori.