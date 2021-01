BAGNARA CALABRA Convocato per il 1 febbraio il Consiglio Comunale

sala cons Convocato per lunedì 1 febbraio alle ore 18,30 in prima convocazione, e in seconda convocazione il giorno 2 febbraio alle ore 19,00, presso la sala della adunanze consiliari in modalità mista (in presenza o videoconferenza su richiesta), secondo il disciplinare inviato precedentemente ai consiglieri comunali, per trattare gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1. Lavori pubblici di somma urgenza occorrenti per la regimentazione provvisoria delle acque metereologiche nella Via Archimede del Rione Marinella. Riconoscimento di legittimità debiti fuori Bilancio e provvedimento di ripiano ai sensi degli artt. 191, comma 3 e 194 del D. Lgs n. 267/2000, e ratifica variazione d’urgenza della Delib. G.M. n. 2 del 02.01.2021 al bilancio di Previsione finanziario provvisorio 2021-2023.

La seduta del Consiglio Comunale, per rispetto delle norme sul divieto di assembramento e sul distanziamento sociale, conseguenti all’emergenza Covid-19, si svolgerà a porte chiuse. Chi dovrà collegarsi da “remoto” è tenuto, entro il giorno prima dello svolgimento della seduta, effettuare comunicazione anche per via informale (contatto telefonico / email) al Presidente del Consiglio, in modo da attivare l’ufficio preposto per il collegamento tramite software “Zoom”.