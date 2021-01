Riapre l’ufficio Protesico a Taurianova

Taurianova - Ufficio ProtGrazie alla fattiva collaborazione tra Amministrazione Comunale e ASP N°5 Reggio Calabria

Da oggi i nostri cittadini non dovranno più recarsi a Polistena e Cittanova per usufruire dei servizi di questo importante ufficio, poiché, attraverso i costanti input del Sindaco Roy Biasi e del consigliere Raffaele Scarfo’, delegato alla Sanità, seguendo e collaborando da tempo con il responsabile del poliambulatorio dott. Casella, avendo uno scopo comune, e con il fattivo ed incisivo intervento dell’Assessore al Personale Simona Monteleone dislocando delle unità con lo scopo di effettuare la riapertura di questo essenziale ufficio, si e’ riusciti a riprendere un servizio che era stato dismesso da tempo causando non pochi disservizi fra gli utenti di questo territorio.

La dimostrazione tangibile che l’unione trasversale tra enti porta sempre importanti risultati per la comunità tutta.

Nota stampa Comune di Taurianova