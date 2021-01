REGGIO CALABRIA Gli eletti alla Città Metropolitana

Il nuovo consiglio metropolitano dovrebbe essere così composto: 5 consiglieri della lista "Centrodestra Metropolitano", 1 consigliere di "Territorio Metropolitano", 5 consiglieri per i "Democratici Insieme", 3 per "S'Intesi Metropolitana". 8 i consiglieri che andrebbero dunque alla maggioranza di centrosinistra e 6 all'opposizione.

Secondo questo quadro, entrerebbero a far parte dell'assemblea di Palazzo Alvaro, per "S'Intesi" i consiglieri comunali di Reggio Calabria, Carmelo Versace (3.999 voti ponderati) e Armando Neri (4.023 voti) e il Sindaco di Gioiosa Ionica, Salvatore Fuda (con 4.330 voti il più eletto della sua lista).

Della lista "Democratici Insieme" entrerebbero in aula, Giuseppe Marino (4.770 voti ponderati), il Sindaco di Benestare Domenico Mantegna (5.195), il Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio (5.940, il più votato in assoluto e non solo della sua lista), Filippo Quartuccio (2.997) e Nino Zimbalatti (3.013 voti).