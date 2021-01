SCILLA Avviso pubblico del Comune per la costituzione dei Comitati di quartiere

scillaE’ stato pubblicato sull’albo Pretorio del Comune l’avviso pubblico per la costituzione dei comitati di quartiere. << I cittadini residenti- spiega il sindaco Pasquale Ciccone- anche facenti parte di associazioni e Comitati operanti sul territorio , interessati a contribuire attivamente allo svolgimento delle attività pubbliche, possono far pervenire la propria candidatura a componente del comitato di quartiere direttamente all’Ufficio protocollo del Comune o tramite Pec.

Le segnalazioni presentate – aggiunge- dovranno essere corredate , da una dichiarazione scritta, attestante il possesso dei requisiti>>. La candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dall’avviso pubblico. Il regolamento che istituisce i comitati di quartiere è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale il 12 ottobre 2012 sotto l’amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Caratozzolo. Il territorio è stato suddiviso in sette aree: San Giorgio, Ieracari, Chianalea, Marina Grande, Solano Superiore , Melia e Favazzina. Dal regolamento si evince che lo scopo dei consigli di quartiere è quello di operare nell’interesse della comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale per stimolare la partecipazione dei cittadini residenti alla vita socio- politica del Comune. Inoltre i consigli di quartiere dovrebbero favorire il concorso della comunità al processo di formazione delle decisioni allo svolgimento e al controllo delle attività pubbliche e dovrebbero contribuire attivamente alla gestione del patrimonio pubblico e delle risorse collettive. Più volte il sindaco Ciccone ha chiesto il supporto volontario dei cittadini. Probabilmente i comitati di quartiere rappresentano una nuova opportunità di collaborazione tra istituzioni e interessi della collettività.

Tina Ferrera