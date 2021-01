Discarica "La Zingara": i sindaci di Palmi, Seminara e Melicuccà incntrano l'assessore regionale all'ambiente

"Durante la riunione - continua - abbiamo chiesto una decisa accelerazione dell'iter per la bonifica del vecchio sito, che vengano avviati opportuni studi che tengano conto del rischio e delle misure di salvaguardia della sorgente Vina. Ciò, in aggiunta alla certezza della totale assenza anche solo di una minima possibilità di inquinamento della falda acquifera prima che il sito venga eventualmente messo in funzione, indipendentemente dalla tipologia di rifiuti che questo dovrà accogliere".

"Durante la riunione - continua - abbiamo chiesto una decisa accelerazione dell'iter per la bonifica del vecchio sito, che vengano avviati opportuni studi che tengano conto del rischio e delle misure di salvaguardia della sorgente Vina. Ciò, in aggiunta alla certezza della totale assenza anche solo di una minima possibilità di inquinamento della falda acquifera prima che il sito venga eventualmente messo in funzione, indipendentemente dalla tipologia di rifiuti che questo dovrà accogliere".

«Vigiliamo con attenzione sulla situazione - cooncordano i tre sindaci - mettendo al primo posto l'incolumità dei cittadini di Palmi e di tutta l'area servita dall'acquedotto Vina. La lotta per la tutela della salute non ammette compromessi e questa non può essere barattata per un temporaneo miglioramento dell'emergenza rifiuti nel capoluogo. La nuova discarica entrerà in funzione se e solo se avremo certezza scientifica ed assoluta che nessun rischio vi è per la nostra preziosa sorgente".