BAGNARA CALABRA Frosina chiude le scuole, si torna in aula il 18 gennaio

scuole chiuse a bagnara calabra Solo a Solano Inferiore da lunedì riprendono le lezioni in presenza

Arriva, anche se in extremis, la decisione del Comune di Bagnara Calabra di chiudere dall'11 al 16 gennaio le scuole di ogni ordine e grado (sia pubbliche che private) ad esclusione del plesso scolastico di Solano Inferiore. Le motivazioni, come viene scritto nell'ordinanza a firma del sindaco Gregorio Frosina, sono dovute all'incremento dei casi di positività al covid-19 su gran parte del territorio comunale con particolare riferimento ai quartieri di Porelli e Marinella. A preoccupare il primo cittadino sono i casi di positività che hanno raggiunto le 66 unità negli ultimi sette giorni, e quindi la necessità di intervenire in via preventiva a tutela della salute pubblica con lo scopo di scongiurare il rischio di ulteriore diffusione del contagio.

Rimarranno aperte invece le scuole di Solano Inferiore in quanto in quella frazione non si registra nessun caso di positività al coronavirus, per tutti gli altri si torna alla didattica a distanza. Solo per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali le scuole dovranno garantire la possibilità di svolgere attività scolastica in presenza.

Car Trip