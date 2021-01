BAGNARA CALABRA Bollette acqua 2017, "Bagnara Aperta": "evitare scontri e trovare soluzioni logiche"

Dieci giorni prima che si svolgesse il civico consesso il nostro gruppo informava la cittadinanza sull’esistenza di alcuni articoli della legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) che, in estrema sintesi riduce i tempi della prescrizione di un debito non notificato al cittadino.

In particolar modo si parlava di fatture del servizio idrico dell’anno 2017 non notificate all’utente entro il 1 gennaio 2020.

Invitiamo pertanto i cittadini che riterranno di presentare il modulo per la prescrizione del debito per le fatture idriche relative al 2017 o il modulo di rimborso, di farlo tramite ufficio protocollo comunale facendosi rilasciare il numero di protocollo oppure tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) senza lasciarsi intimidire dalle dichiarazioni fuorvianti sentite nel suddetto civico consesso.

Precisiamo che il cittadino nel momento in cui si recherá al comune per protocollare i moduli dovrà ricevere seduta stante il numero di protocollo, è un suo sacrosanto diritto previsto dalle norme.

Entrando nel merito della discussione ricordiamo a tutti che il funzionario comunale che volesse rigettare le richieste presentate, dovrebbe farlo con raccomandata A/R entro trenta giorni, motivando e soprattutto citando la norma di riferimento. In ogni caso senza possibilità di more aggiuntive.

Tra l’altro sarebbe utile capire perché il sindaco in consiglio comunale rassicura i cittadini affermando un invio delle bollette scaglionato e una possibile richiesta degli stessi cittadini di rateizzare il tutto e nei giorni successivi dal comune arrivano diversi ruoli non interessati da scadenza in concomitanza col la tassa sui rifiuti, in maniera vessatoria verso il cittadino/contribuente.