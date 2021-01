Covid, Siclari (FI): il Piano Pandemico e il Piano Vaccinale confermano l'inadeguatezza del Governo

Marco Siclari

Questo governo, nato per impedire al centrodestra di vincere le elezioni e governare il Paese, quindi nato non "per" ma "contro", non per governare l'Italia ma per impedire ad altri di farlo, è mancato clamorosamente sia in fase di programmazione che in fase di gestione. Quando poi si è palesata la pandemia e la conseguente crisi economica che ne è derivata, allora il fallimento politico è stato inevitabile.