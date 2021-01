Bando Borghi, sconcerto e perplessità dell'Associazione dei Comuni dello Stretto su comportamento Regione Calabria

Bando Borghi L’Associazione dei Comuni dell’Area dello Stretto esprime il proprio sconcerto ed ogni perplessità a fronte della decisione assunta dalla Presidenza della Giunta regionale di ribaltare, azzerandole senza alcun atto amministrativo, tutte le procedure sin qui adottate per il finanziamento dei progetti già ammessi al riparto delle somme del Bando Valorizzazione dei Borghi assegnate con un vero e proprio blitz a soli 73 comuni.

Giova ricordare come i Sindaci di 353 Comuni partecipanti al bando siano stati convocati nel novembre 2019, nel solo spazio di alcuni giorni alla Cittadella Regionale ed invitati a sottoscrivere un documento che conteneva l’impegno di Regione Calabria a finanziare le opere contenute nelle proposte progettuali per importi variabili fra i 300 ed i 450 mila euro per ciascun comune. Tutti i Comuni dell’Area dello Stretto hanno sottoscritto il documento di finanziamento trasmettendo per tempo e con ogni urgenza gli elaborati che avrebbero dovuto permettere l’emissione dei relativi decreti. Su quelle somme e su quelle opere i Comuni, già mortificati dal blocco dei fondi del Bando Periferie perpetrato ai loro danni nel 2018, avevano fondato tutta la programmazione relativa al recupero di immobili e beni culturali, l’avvio di progetti integrati di valorizzazione degli abitati con il coinvolgimento di società e privati cittadini, costati settimane di lavoro agli uffici ed interlocuzioni propedeutiche con le associazioni, il privato sociale, gli ordini professionali. Accade che, perseguendo non si comprende bene quali finalità con una procedura amministrava che riteniamo viziata da gravi irregolarità, la Regione abbia fatto carta straccia di procedure amministrative già avviate, documenti ufficiali ed impegni sottoscritti dai Sindaci e su propria pressante richiesta che conservano ad oggi, intatto, il loro valore legale. Tralasciando per il momento ogni considerazione di carattere politico e motivazioni che ciascuno dei nostri comuni potrebbe singolarmente opporre, ci chiediamo come sia possibile che l’intera Area dello Stretto possa essere stata tagliata fuori in maniera cinica da questa occasione di sviluppo, che ha preso, con una procedura dubbia e palesemente viziata come dimostreremo, altre direzioni. Cento milioni non sono pochi, ed un’area che comprende quasi un quarto di milione di abitanti, strategica sul piano paesaggistico, naturalistico, culturale e turistico non ha visto un solo euro impegnato per il suo sviluppo. Preannunciamo pertanto una iniziativa sul piano legale di tutti i Comuni dell’Area per fare valere in sede giudiziaria gli impegni sottoscritti ed ignorati da Regione Calabria.