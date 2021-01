BAGNARA CALABRA Servizio idrico: arrivano i chiarimenti del Responsabile Area Tributi

Bilancio diramata nella tarda serata di ieri dal responsabile area tributi del Comune di Bagnara Calabra. Di seguito pubblichiamo integralmente la nota stampadiramata nella tarda serata di ieri dal responsabile area tributi del Comune di Bagnara Calabra.

INFORMAZIONI SU ATTI INGIUNTIVI IDRICO 2015-2016-2017 E RUOLO IDRICO ORDINARIO 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE UOC 3

Informa i cittadini, che in questi giorni saranno recapitati a mezzo racc. a/r gli atti ingiuntivi, relativi al servizio idrico integrato per gli anni d’imposta 2015- 2016-2017 e le fatturazioni relative al ruolo relativo al servizio idrico integrato per l’anno d’imposta 2018.

A tal proposito si specifica:

IDRICO 2015 - 2016 - 2017

Per quanto riguarda il servizio idrico per gli anni d’imposta 2015-2016-2017, trattasi di “atti ingiuntivi notificati ai soli utenti morosi” per i quali non risulta dall’estrazione dei file di Poste Italiane S.p.A. il relativo pagamento. Con tali atti è stato ingiunto il pagamento entro 60 giorni dalla notifica della racc. a/r di quanto “dovuto e non pagato in sede di fatturazioni ordinaria di acqua consumata” con aggiunta della sola spesa della racc. a/r, senza alcuna applicazione di sanzioni, interessi di mora ed oneri aggiuntivi a carico dell’utente;

CHI HA ESEGUITO IL PAGAMENTO IDRICO 2015-2016-2017

PRIMA DELLA NOTIFICA DELL’ATTO INGIUNTIVO

Gli utenti che ricevono la “notifica a mezzo racc. a/r dell’atto ingiuntivo per gli anni d’imposta 2015 - 2016 - 2017” ed hanno effettuato regolare pagamento, prima della notifica degli atti ingiuntivi , anche se in ritardo rispetto alle scadenze di seguito riportate stabilite con la fattura ordinaria già recapitata:

Idrico anno 2015 – scadenza 1°rata: 20.03.2018 - 2° rata 20/04/2018;

Idrico anno 2016 – scadenza 1°rata: 30.10.2019 - 2° rata 30/11/2019;

Idrico anno 2017 – scadenza unica rata: 20.11.2020;

devono inviare richiesta di “annullamento in autotutela” (su modello predisposto dall’ente disponibile sul sito istituzionale e presso l’ufficio uscieri) al Comune allegando copia della ricevuta di pagamento eseguita in seguito a fatturazione. La consegna deve avvenire a mezzo pec ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ); email ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) oppure tramite l’ufficio uscieri (piano terra) che provvederà alla successiva consegna all’Ufficio Protocollo dell’ente.

L’ufficio esaminerà la richiesta entro 30 giorni dalla data di registrazione all’Ufficio protocollo e provvederà, qualora ne ricorrano i presupposti, ad annullare “l’atto ingiuntivo” nel rispetto del principio di autotutela amministrativa;

CHI NON HA ESEGUITO IL PAGAMENTO PRIMA

DELLA NOTIFICA DELL’ATTO INGIUNTIVO 2015-2016-2017

Gli utenti che non hanno eseguito il pagamento in sede di fatturazione ordinaria per idrico anni 2015-2016-2017, fino alla data di notifica della raccomandata a/r dell’atto ingiuntivo, devono effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla notifica esclusivamente dell’atto ingiuntivo notificato.

IDRICO 2018

Per quanto riguarda il ruolo relativo al servizio idrico 2018 , trattasi di fatturazione ordinaria, recapitata a mezzo raccomandata a/r, con spesa di raccomandata a/r a carico dell’ente, inviata a tutti gli utenti, con scadenza pagamento 31.01.2021. Si informa che alla fattura 2018 risulta allegato un “modello di autolettura” già precompilato dall’ente con tutti i dati dell’utenza, che deve essere completato e restituito al Comune entro 60 giorni dalla notifica inserendo: metri cubi, data di rilevazione e matricola contatore (quest’ultima solo se diversa da 3 quella riportata nel modello di autolettura) con allegata fotocopia del documento di identità personale e copia fotografica del contatore. Le restrizioni Covid-19 non permettono all’ente di effettuare altra forma di rilevazione delle letture dei contatori, poiché è vietato accedere presso le abitazioni a mezzo di Ditte incaricate dal Comune con persone estranee ai nuclei famigliari;

Qualora l’utente ravvisi “errori nella fattura 2018” deve inviare richiesta (su modello predisposto dall’ente disponibile sul sito istituzionale e presso l’ufficio uscieri) di “annullamento in autotutela” al Comune a mezzo pec - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. - / email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure consegnare la richiesta all’ufficio uscieri che provvede alla successiva consegna all’Ufficio Protocollo dell’ente. L’ufficio provvederà ad esaminare la richiesta entro 30 giorni dalla registrazione al protocollo generale trasmettendo il relativo riscontro all’utente nel rispetto delle normative vigenti in materia di autotutela amministrativa.

RATEIZZAZIONE 2015-2016-2017-2018

Ogni utente che intende rateizzare gli atti ingiuntivi relativi all’idrico 2015- 2016-2017 e/o le fatture ricevute all’idrico per l’anno 2018, può produrre istanza di rateizzazione (su modello predisposto dall’ente disponibile sul sito istituzionale e presso l’ufficio uscieri ). Si rende noto che la rata minima mensile, per come stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune, non potrà essere inferiore ad € 100,00.

E’ TEMPORANEAMENTE SOSPESO IL RICEVIMENTO PRESSO GLI UFFICI TRIBUTARI

Si avvisano gli utenti, che in considerazione delle restrizioni previste dalle normative anti Covid-19 e dei numerosi casi positivi verificatisi negli ultimi giorni nel territorio comunale, non è ammesso il ricevimento presso gli uffici tributari. Unico accesso consentito è al piano terra “ufficio uscieri” per la consegna della 4 modulistica e per il ricevimento delle richieste di riesame degli atti. Si invita considerate le restrizioni Covid-19 ed al fine di evitare rischi pandemici, ad utilizzare, ove possibile, le forme di inoltro richiesta a mezzo: pec - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

ISTANZE IDRICO 2017

Per quanto riguarda le istanze ricevute dall’ufficio tributi relativamente al canone idrico anno 2017, aventi ad oggetto la richiesta di annullamento della fattura per intervenuta prescrizione o di rimborso del canone già pagato, si comunica che l’ufficio riscontrerà tutte le istanze entro i 30 giorni previsti dalla normativa vigente. Per quanto non specificato nella presente comunicazione informativa si rinvia ai contenuti degli atti ingiuntivi 2015-2016-2017 e delle fatture ordinarie 2018.

Bagnara Calabra, lì 03.01.2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE UOC3

F/to Dott. Giuseppe Marino