VILLA SAN GIOVANNI Il Piano Comunale di Spiaggia in via di definizione

villa - pcs Va avanti l'iter per la conclusione della variante al Piano Comunale di Spiaggia. Una delle ultime determine fatte nel 2020 ha riguardato proprio la nomina del geologo che dovrà concludere una parte dell'iter relativo all'approvazione del piano urbanistico.

Iniziano a vedersi i frutti della suddivisione del Settore Tecnico-urbanistico, con il ramo urbanistico affidato all'ing Albanese che ha ripreso tutta la documentazione del piano spiaggia ed alla quale l'amministrazione ha chiesto un importante accelerazione affinché il piano possa presto giungere in consiglio comunale: la nomina del geologo rappresenta uno degli step conclusivi dell'iter. Nel frattempo comunque non intendiamo arrivare impreparati alla prossima stagione estiva, pertanto,già da qualche settimana, è stato richiesto il parere al Settore Demanio della Regione Calabria per la predisposizione di appositi bandi di gara per la concessione stagionale del porticciolo turistico e della darsena di pezzo per il periodo che andrà dal 01 Aprile 2020 al 30 Settembre 2020 nelle more dell'approvazione della variante al piano. Certi che la Regione rilascerà il parere in breve tempo, subito dopo partiranno i bandi per l'acquisizione di manifestazione d'interesse al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime semestrali.