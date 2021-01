Fine del precariato a Taurianova, il Sindaco Roy Biasi e l’Assessore Simona Monteleone mettono la parola fine al precariato Taurianovese

Stabilizzazione ex Lsu-Lpu 2020Dopo vent’anni di precariato, Taurianova stabilizza tutti i lavoratori ex Lsu-Lpu del comune.

Non è stato semplice, visto il susseguirsi di intrecci burocratici e il sovrapporsi di disposizioni normative. Alla fine, ci siamo assunti la responsabilità per raggiungere l'obiettivo da noi prefissato, fin dal nostro insediamento, ossia la stabilizzazione degli ex Lsu-Lpu. Dopo anni di precarietà, aver avuto la possibilità di riconoscere la stabilità occupazionale a questi lavoratori, ci riempie di orgoglio.

Il governo, dopo vari tentennamenti, ha annunciato solo ieri, e dunque con estremo ritardo, la proroga fino al 31.03.2021. Tuttavia, il nostro Comune aveva già deciso di procedere alle stabilizzazioni, data l’enorme importanza della posta in palio, ha dichiarato l’Assessore al Personale Simona Monteleone - per evitare di lasciare nel limbo della precarietà e dell’incertezza i nostri lavoratori.

Per questo risultato importantissimo è doveroso ringraziare l’ufficio personale del nostro Comune guidato da Dott. Salvatore Lofaro, nonché le organizzazioni sindacali in particolar modo il Segretario Provinciale Uiltemp Stefano Princi, che ha seguito costantemente con tutti noi l’intero iter.

Con l’occasione, rivolgiamo a tutta la cittadinanza, l’augurio di un Felice Anno Nuovo, che possa essere migliore di quello che ci lasciamo alle spalle.

Il Sindaco

Roy Biasi

L’Assessore al Personale

Simona Monteleone